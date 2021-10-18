İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi, çöp yığınlarına yol açtı Ülkenin güneyindeki kentte, işçilerin grevi nedeniyle sokaklar çöplerden geçilemez hale geldi. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde bir aylık grev tehdidinde bulunuyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşı yöntemi, birçok ülkede sonuçlarını göstermeye başladı.

Ülkelerin nüfuslarının büyük bir bölümünün aşılandığı aktarılırken, bazı ülkelerde sosyal mesafe, maske gibi tedbirlerin de tamamen kalktığı görüldü.

Türkiye'de de 18 yaş ve üstü olan kişilerde aşılama oranları yüzde 55'leri geçmiş durumda.

BIONTECH'E TAKDİR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Üretilen aşılar arasından etkisi ve antikor süresiyle vaka oluşmasını önleyen ve koronavirüsü hafif atlatmaya yarayan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, dünya genelinde takdir toplamaya devam ediyor.

YUNANİSTAN'DAN ÖDÜL

Birçok alanda ödüle layık görülen çift, bu sefer de Yunanistan'dan