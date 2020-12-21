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İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar askıya alındı

İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar askıya alındı Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.

İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar askıya alındı
21 Aralık 2020 Pazartesi 12:28

 İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar askıya alındı

 İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar askıya alındı
Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğramış virüsün ortaya çıkmasıyla açıklamada bulundu.

Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye  uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

"TEDBİREN UÇUŞLARA GEÇİCİ DURDURMA KARARI ALINMIŞTIR"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

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