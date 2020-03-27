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İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Johnson, orta düzeyde koronavirüse yakalandı, İngiltere Başbakanı Johnson, orta düzeyde koronavirüse yakalandı. BBC'nin geçtiği haberde, yapılan testin pozitif olduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
27 Mart 2020 Cuma 14:24

İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Johnson, orta düzeyde koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Johnson, orta düzeyde koronavirüse yakalandı. BBC'nin geçtiği haberde, yapılan testin pozitif olduğu belirtildi.

Johnson'ın görevine karantina altında devam edeceği açıklandı

Boris Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi. 

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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