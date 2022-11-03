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İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı

Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Han, 3-4 yerinden vurularak yaralandı.

İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı
Kamusaati
Kamusaati
03 Kasım 2022 Perşembe 15:17

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, suikaste uğradı.

Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla destekçileri ile birlikte İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın, oturma eylemi yapması bekleniyordu.

İmran Han'a Suikast girişimi

260 kilometrelik yol süresinde ise çok sayıda güvenlik güçleri de konvoyları korurken, sıra dışı bir olay yaşandı.

Bacağından yaralandı

İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yaşanan saldırı sırasında Han, bacağından 3-4 kurşun ile yaralanırken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Partililere de isabet etti

Bir diğer yandan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden İmran İsmail, saldırı anında İmran Han'ın yanında olduğunu ve partiden iki ismin daha yaralandığını belirtti.

Pakistan basınından Dawn, saldırganın AK-47 tipi silah kullandığını aktardı.

Güven oyu alamadığı için görevi son buldu

Öte yanda, Pakistan'da 10 Nisan günü Ulusal Meclis'te Han ve hükümeti için güven oylaması yapılmuştı. Bunun sonucunda güven oyu alamayan başbakan Han, görevden alındı.

11 Nisan'da ise yeni başbakanlık koltuğuna Şahbaz Şerif oturdu.

5 yıl siyasi yasak

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Han’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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