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İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti

Amerika'da çiftlerin cinsel hayatları hakkında konuştukları ve ilginç olayların anlatıldığı bir programa katılan Erik ve Katie çifti, cinsel hayatlarını renklendirmek için tamirci rolü yaptıklarını ama fantazilerinin Erik'in hastaneye kaldırılması ile son bulduğunu anlattı.

İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti
25 Mart 2021 Perşembe 00:15

ABD'de yaşayan Erik ve Katie isimli çift, cinsel hayatın konu edildiği bir programa konuk oldu. Çiftlerin başlarından geçen ilginç anıları anlattığı yayına, Erik ve Katie'in sıra dışı hikayesi damga vurdu.

CİNSEL ORGANI SIKIŞTI

Cinsel hayatlarına renk katmak isteyen çift, bunun için tamirci rolü yaptıklarını ama fantazilerinin Erik'in hastaneye kaldırılması ile son bulduğunu anlattı. Aktarılan bilgilere göre tamirci rolü oynayan Erik, odanın kapısına bir delik açtı. Eşi de kapının arkasına geçti ve çift ilişkiye girdi. Bu sırada Erik, ereksiyon olduğu için cinsel organı delikte sıkıştı. Acı ile bağıran genç adamın imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri koştu.

İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti

UCUZ KURTULMUŞ

Eve gelen sağlık ekipleri, Erik'i kapının tahta parçası ile beraber hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahale ile genç adam kurtarılırken; doktorlar Erik'in cinsel organının bir süre daha sıkışmış olarak kalması halinde çok daha büyük sonuçlar yaşanabileceğini belirtti.

İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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