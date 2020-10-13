İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Kinnar Yadav isimli adam, kendisini komşusu ile aldatan 35 yaşındaki karısı Vimla'nın kafasını kesti, ardından kesik baş ile polis karakoluna gitti.

KOMŞUYLA KONUŞTUĞUNU GÖRÜNCE ÇILDIRDI

İddiaya göre, komşular daha önce karısının kendisini komşusu olan Ravikant Yadav isimli adamla aldattığını söylediler. Geçen cumartesi günü sabah yürüyüşe çıkan Kinnar, eve döndüğünde karısını ve komşusunu konuşurken görünce kıskançlık krizine girip karısını döverek öldürdükten sonra kafasını kesti. Karısının kafasını kesen Kinnar, ayrıca karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusuna da saldırarak hastanelik etti.

SALDIRDIĞI KOMŞUYU ÖLDÜ SANDI

Karısının kesilmiş kafası ile polis karakoluna giden Kinnar, gözlatına alındı. İfadesinde, karısını öldürdükten sonra komşusuna da öldürmek niyetiyle saldırdığını, komşusunun öldüğünü düşünüp kendisini bıraktığını söyleyen Kennar tutuklandı.