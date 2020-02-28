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İdlib Neden Bu Kadar Önemli Oradaki Coğrafya Nasıl?

İdlib Neden Bu Kadar Önemli Oradaki Coğrafya Nasıl?

İdlib Neden Bu Kadar Önemli Oradaki Coğrafya Nasıl?
28 Şubat 2020 Cuma 12:04

 İdlib Neden Bu Kadar Önemli Oradaki Coğrafya Nasıl? ile ilgili görsel sonucu

Türk dış politikasının adeta çiban başı olarak  İdlib oluşturuyor. İdlib 9 seneye yakın bir zamandır devam eden Suriye Savaşı’nda her şeyin önüne geçmiş gibi gözükmede o bölgede insanlar adeta keklik gibi Esad güçlerince avlanmakta

Esad Birliğinin haince insan  katlttiği  Hermetre kareye 4 insanın düştüğü oldukça büyük nüfusa sahip idlib'in  içerisinde barındırdığı insanlara yönelik toplu ölümleri engellemek barış ve refah ortamı hazırlanması için türkiye oraya asker yollamıştır, Türkiye ise rejime karşı duran birlikte hareket eden Suriye ılımlı muhalefetini yardım etmekte , onlarla işbirliğinde bulunmalıdır .

Türkiye siyasi bir çözüm noktasına ulaşılabilmesi için gelinen şu noktada halen saldırılar devam etmekte.İdlibde görev alan kardeşlerimiz oldukça zorlu bir mücadele vermişlerdir ve bu çetin mücadele sonucunda 40'a yakın bir askeri ordumuz şehid edilmiş tir

Türkiye’nin tek istirhamı  amacı İdlib’teki ateşkesin Rusya ile birlikte yapılması ve kalıcı duruma getirilmesi ve hem Şam rejimini hem de İdlib’teki milis takımın  ateşkese uymaya Ankara ile Moskova’nın birlikte ikna etmeleri ve baskı yapmalarıdır .  Bu Ankara ile Moskova’nın Suriye probleminin siyasi çözümü için birlikte hareket etmelerinin de durumu çözebilecektir  .


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İdlib Neden Bu Kadar Önemli Oradaki Coğrafya Nasıl?
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