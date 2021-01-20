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HSBC Flaş karar! İngiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı

HSBC Flaş karar! İngiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı Dev bankadan flaş karar! 82 şubeyi birden kapatacak HSBC ingiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı

HSBC Flaş karar! İngiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı
20 Ocak 2021 Çarşamba 17:59

HSBC Flaş karar! İngiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı

   HSBC Flaş karar! İngiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı  Dev bankadan flaş karar! 82 şubeyi birden kapatacak  HSBC ingiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı

İngiltere'nin en büyük bankası konumunda olan ve HSBC'den flaş bir karar geldi. Dünyanın da sayılı bankaları arasında yer alan Bankada İngiltere'deki 82 şubesini kapatma kararı aldı. İngiltere merkezli bankadan yapılan açıklamada, İngiltrere özelinde kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Kapatma kararınında son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı kaydedililirken müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı belirtildi.

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