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Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı

ABD'de Florida'dan Kuzey Carolina'ya gerçekleşmesi planlanan uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika ertelendi. Daha sonra fırtına nedeniyle Güney Carolina'ya inmek zorunda kalan uçak pistte bir saat 22 dakika tekrar havalanmak için beklerken bu sırada uçağın pilotu yolculara pizza ısmarladı.

Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı
06 Mayıs 2021 Perşembe 18:46

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir havayolu şirketine ait 4798 sefer sayılı uçuşu, 4 Mayıs'ta Key West, Florida'dan Charlotte, Kuzey Carolina'ya uçmayı planlıyordu. Kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika geç kalkan uçak, daha sonra fırtına nedeniyle Charleston, Güney Carolina'ya inmek zorunda kaldı.

"MÜRETTABATIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Charleston havalimanının pistinde 1 saat 22 dakika yeniden havalanmayı bekleyen uçağın pilotu ise yolculara pizza ısmarladı. Adının John olduğu öğrenilen pilot, altı saatin ardından uçağı Charlotte'a ulaştırırken olayla ilgili konuşan yetkili, "Mürettebatımızla gurur duyuyoruz" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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