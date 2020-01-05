Libya'da Hafter'e ait savaş uçakları, Trablus'un güneyindeki bir askeri okulu vurdu. Selahaddin bölgesinde askeri koleje Hafter güçlerinin yaptığı yoğun hava saldırısında 40’ın üzerinde askeri öğrenci hayatını kaybetti.

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu Hafter'e ait savaş uçakları, Trablus'un güneyindeki bir askeri okulu vurdu.

Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya Selahaddin bölgesinde askeri koleje Hafter güçlerinin yaptığı yoğun hava saldırısında 40’ın üzerinde askeri öğrenci hayatını kaybetti.

Vurulan yer Hadaba Askeri KolejiYaralı ve ölen öğrencileri almak için çok sayıda ambulans bölgeye gidiyor.

Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor Hafter, Selefi / Vahabi terör örgütlerine çağrı yaparak Türkiye’ye karşı Cihat ilan etti. BAEnğnn fonlayıp İsrail’in eğittiği Türkiye düşmanı Hafter TBBM’de CHP, İP ve SP’den tam destek almıştı.

Darbeci Hafter'e bağlı militanlar, Trablus'un güneyinde bir askeri koleji bombaladı

Saldırıda 20'den fazla öğrenci hayatını kaybetti, en az 35 yaralı var.

Vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapılıyor.

Maalesef ölü sayısı artacak gibi görünüyor.

Düşmanın da onur olmalı.. Onuru olmayan k.ahpe düşman, işte böyle gencecik çocukların bulunduğu askeri koleji kalleşçe bombalar.. Hafter'in bombaladığı ve en az 20 öğrencinin hayatını kaybettiği askeri kolejin bahçesinden bir fotoğraf.

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