Göçmenlere Avrupanın Kapıları Açıldı Sabah saatlerinde Ülkeyi terk etmeye Başladılar...

Göçmenlere Avrupanın Kapıları Açıldı, Göçmenlere Avrupanın Kapıları Açılır Açılmaz Sabah saatlerinde Ülkeyi terk etmeye Başladılar...
Göçmenlere Avrupanın Kapıları Açıldı
Göçmenlere Avrupanın Kapıları Açıldı, Göçmenlere Avrupanın Kapıları Açılır Açılmaz Sabah saatlerinde Ülkeyi terk etmeye Başladılar...
Avrupa verdiği sözleri tutmamış olması ve türkiye topraklarında yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek istemesi durumuna istinaden Kapılar Şehit haberi ardından açılmış durumda ...
Aslında Türkiye göçmenleri gönderme taraftarı olmamıştır.mecbur bırakılmıştır
Avrupa’ya geçmek için otobüslerle Göç İdaresi'nden ayrıldı. Büyük Şehirlerin Özellikle İstanbula yerleşmiş olan yaşayan farklı ülkelerden gelmiş göçmenler Edirne'ye doğru yola çıkmış vaziyette . Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine de ulaşmaya başlayan göçmenler Ege'de de sahil bölgelerinde toplanıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği arttı
İdlib'de tepeye ulaşan bu gerginlik ve gelen şehit haberlerinin sonrasında Türkiye, Suriye'den gelecek göçmenlerin Avrupa'ya geçişini durdurmaya karar verdi. Açıklamaların ardından göçmenlır sınır kapılarına yöneldi
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