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Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü

Çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat döven Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin, bakanı dövme anı kameraya yansıdı.

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17 Eylül 2020 Perşembe 00:14

Afrika ülkesi olan Gine'de, görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.

Gine Devlet Başkanı, görevini yerine getirmeyen Çalışma Bakanı'nı, kendisinden memnun olmadığı gerekçesiyle herkesin içinde tekme tokat dövdü.

Sokak ortasında Çalışma Bakanı'nı döven Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin, bakanı dövdüğü anlar kamera ile kaydedildi.

DEFALARCA VURDU ANCAK SİNİRİ YATIŞMADI

Çevredeki vatandaşların saniye saniye kaydettiği görüntülerde, bakana defalarca yumruk atan başkanın siniri yatışmazken, bakanın ise yumruklardan kaçmaya çalıştığı gözlendi.

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı nı sokak ortasında tekme tokat dövdü #1

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı nı sokak ortasında tekme tokat dövdü #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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