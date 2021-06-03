Gelin düğünde kalp krizi geçirdi, damat baldızıyla evlendi.

Hindistan'da gelin kendi düğününde kalp krizi geçirdi. Gelinin ölmesi sonrası damat, gelinin kız kardeşi ile evlendi.

Son günlerde koronavirüs salgını haberleri ile gündemden düşmeyen Hindistan bu sefer hayli ilginç bir haber ile gündemde.

Ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki düğünde acı bir olay yaşandı. Gelin yaşadığı stres nedeniyle kendi düğününde kalp krizi geçirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

GELİN KURTARILAMADI

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gelinin kurtarılamadığı açıklandı. Tabiri caizse cenazeye dönen düğün ise iptal edilmedi.

DÜĞÜN DEVAM ETTİ: BALDIZIYLA EVLENDİ

Damat, aileler arasında süren kısa bir toplantının ardından gelinin kız kardeşi ile yani baldızıyla evlendi. Aile adına açıklama yapan gelinin amcası ise "bu zor bir karardı" dedi.

TALİHSİZ GELİNİN CESEDİ ODADA BEKLETİLDİ

Talihsiz gelinin cansız bedeni ise düğün bitene kadar bir odaya kaldırıldı. Kendi düğününde kalp krizi geçirerek ölen gelinin daha sonra bir tören ile yakıldığı açıklandı.

HİNDİSTANDA ADET

Hindistan, ne yaşanırsa yaşansın düğünlerin iptal edilmemesi ile sıkça gündeme gelen bir ülke.

DAMAT KAÇINCA KONUKLARIYLA EVLENMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir durum yaşanmış, damadın kaçması sonrası gelin konuklardan birisiyle evlenmişti.