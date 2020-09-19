Fransa, Yunanistan'a savaş uçağı satmanın sevincini yaşıyor

Fransa, Yunanistan'a savaş uçağı satmanın sevincini yaşıyor

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunanistan'ın kendilerinden savaş uçağı alma konusunu değerlendirdi.

Doğu Akdeniz geriliminde Yunanistan'ın yanında yer alan Fransa, Atina yönetimine silah satmaya çalışmakla meşgul...

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, dün yeni dönem açılış programında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasında yaşanan gerginlik ile Yunanistan'ın kendilerinden savaş uçağı almasına değindi.

YUNANİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI TALEBİ: BİZİM İÇİN DEVRİM

Florence Parly, ilk olarak 2019'da Fransa'nın silah ihracatının yüzde 42'sinin Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Parly, Yunanistan'ın kendilerine uçak talebiyle gelmesinin kendileri için devrim olduğunu belirterek "Bu bağlamda, Yunanistan Başbakanı'nın 18 Rafale savaş uçağı satın alacaklarını açıklaması bizim için bir devrimdir, çünkü ilk defa bir Avrupa ülkesi Fransız jetlerini satın alma arzusunu dile getirdi. Bazı insanlar ne düşünürse düşünsün, bu havacılık endüstrimiz için bir başarı, Fransız ordusunun değerinin tanınması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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