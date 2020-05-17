Fransa, Facebook'a zararlı içerikleri kaldırması için süre verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Facebook ve Twitter'a karşı sert önlemler aldı. Fransızların sosyal medya özgürlüğü 60 dakikayla sınırlandı. Facebook ve Twitter'a Türkiye de de engelleme ve yaptırım gelmesi gündemde İşte Detaylar..
Fransa'da yaklaşık 2 yıldır sokak eylemleri var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
eylemcilerin sosyal medya üzerinden organize olması üzerine kurmaylarına talimat verdi ve sosyal
medyaya yönelik sert tedbirlerin alınmasını istedi. Bu talimatın ardından harekete geçen Fransız
vekiller, sosyal medyadaki içeriklerin hızla kaldırılması için yeni bir yasa çıkardı.
facebook ve twitter 60 DAKİKADA KALDIRILACAK
Bundan böyle Facebook ve Twitter; Fransa hükümetinin talep ettiği içerikleri 60 dakika içerisinde kaldırmak zorunda.
Fransızların talebi doğrultusunda söz konusu içeriklerin kaldırılmaması durumunda, Twitter ve Facebook'a para cezası kesilecek.
PARA CEZASI NE KADAR
Bu cezanın miktarı, şirketlerin küresel gelirlerinin yüzde 4'üne kadar yükselecek.
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