0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Fransa'da aşı yaptıranların sayısı yükseliyor

Fransa'da aşı yaptıranların sayısı yükseliyor Fransa'da aşı karşıtlarının çok olduğu söyleniyor fakat rakamlar aksini gösteriyor. Ülkede aşılama oranı birçok yaş grubunda yüzde 80 seviyesinde.

Fransa'da aşı yaptıranların sayısı yükseliyor
07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:06

Fransa'da koronavirüs aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve koronavirüs aşı pasaportu uygulamasına karşı çıkan, aşı karşıtları meydanlara çıktı.

Başkent Paris başta olmak üzere, ülkenin farklı noktalarında aşıya karşı eylemler düzenlendi. "Denek olmayacağım" sloganları atan protestoculara polis engel olmaya çalıştı ancak neredeyse her noktada arbede çıktı.

Türkiye’deki aşı karşıtları da bu eylemleri öve öve bitiremedi.

EN AZ 1 DOZ AŞI OLANLARIN YÜZDESİ

Aşı karşıtlarının kendilerine örnek aldığı Fransa’daki rakamlar ise bir hayli ilginç…

En az 1 doz aşı yaptıranların oranı, yaş aralığına göre yüzde 94’lere kadar yükseldi.

Öte yandan 4 Ağustos tarihi itibariyle ülkede en az 1 doz aşı olanların yüzdesi şu şekilde açıklandı:

18-24 yaş (% 71,5)

25-29 yaş (% 69,4)

30-39 yaş (% 68,6)

40-49 yaş (% 75,5)

50-59 yaş (% 82,1)

60-64 yaş (% 84,7)

65-69 yaş (% 85,3)

70-74 yaş (% 93,9)

+75 yaş (% 86,4)

Fransa da aşı yaptıranların sayısı yükseliyor #1

Fransa da aşı yaptıranların sayısı yükseliyor #2

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber