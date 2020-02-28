Flaş Haber! Yunanistan'ın Göçmenleri Kabul etmeyişi ! Flaş Haber! Yunanistan'ın Göçmenleri Kabul Etmiyor Sınır Kapısında Çatışmalar Başladı Yunan hükümeti, göçmen gelişine engel olabilmek için Ege adalarındaki geçişleri engellemek adına yüzen bariyer kullanacağını dile getirdi.
Flaş Haber! Yunanistanın Göçmen Önlemi
Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen duyuru dahilinde İdlib'deki hal in kötüleşmesi durumunda mültecilerin Batı'ya hareketinin sürebileceği açıklandı . Açıklamada ayrıca, "Mülteci politikamızda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır " ifadelerine değindi
Yunan hükümeti, göçmen gelişine engel olabilmek için Ege adalarındaki geçişleri engellemek adına yüzen bariyer kullanacağını dile getirdi.
Hepsi dahil olarak 2 bin 700 metre uzunluğunda bulunması planlanan bariyerin inşaa edilmesi için Yunanistan Savunma Bakanlığının ihale bulundurduğuna dikkat çekti.
Ayrıca Pazarkule sınır kapısından ülkelerine gitmek isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine engel olundu . O bölgeyi otobüs çekerek yolu tıkayan Yunanistan, ülkelerine geliş ve gidiş kapıları tamamen kapattığına değindi
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