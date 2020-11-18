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Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü Bölgeye sızmaya çalışan PKK/YPG’li 6 teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği o anlar harekat merkezinden görüntülendi.

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:02

 Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü

 Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü
Bölgeye sızmaya çalışan PKK/YPG’li 6 teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği o anlar harekat merkezinden görüntülendi.

Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde terör ve teröristlerle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye teröristler tarafından sızma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Twitter üzerinden son duruma ilişkin açıklama yapan Bakanlık, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, paylaşımında harekat merkezine ve operasyon anına ait görüntülere de yer verdi.

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