FED'den Şaşırtan Faiz Kararı !

FED'den Şaşırtan Faiz Kararı !

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirim yapma kararı aldı. Fed politika faizini 1,75-1,50 bandından 1,00-1,25 bandına kadar indirdi,

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Komitenin Covid-19 salgınını konusunda gelişmeleri ve ekonomik görünüme katkılarını dezavantajlarını yakından takip ettiğine değinen açıklamada, ekonomiyi desteklemeye dönük uygun araçların kullanılacağı anlatıldı.

Corona salgınına dair endişelerin yükselmesi üzerine alınan faiz indirimi kanaati , FOMC'un 2008 küresel krizinden bu tarafa ilk kez planlı toplantıları evveli verdiği faiz kararı şoke etti .

Yaşanan salgın hastalığın olumsuz ekonomik etkilerine dair kaygıların artıyor olması 17-18 Mart’tarihinde Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından önce , politika faiz oranını 50 baz puana kadar indirerek yüzde 1-1,25 puan aralığına aldı , ABD ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu ve bu şekilde durmaya devam ettiği fakat Covid-19 salgınının ekonomik faaliyetlere yönelik oluşturacak dezavantajlarını ve ağır riskler oluşturduğunun altını çekti. Yapılan duyuruda , söz konusu riskler doğrultusunda, istihdam ve fiyat istikrarına dair hedeflerin güçlenmesi adına FOMC'nin politika faizini indirdiği açıklandı.

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