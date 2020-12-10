Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Amerika'nın South Hills kasabasında görev yapan evli öğretmen Lucas Sloan Talley, okulun pandemi nedeniyle kapalı olduğu sırada 14 yaşındaki kız öğrencisini çöp konteynerinin içine saklayıp gizlice okula soktuktan sonra cinsel istismarda bulundu. 38 yaşındaki öğretmen skandal olay sonrası tutuklandı.
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Polis yaptığı açıklamada Lucas'ın maillerini kontrol ettiklerini ve birçok kız öğrenciye cinsel içerikli mailler attığını ortaya çıkardıklarını söyledi.
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Dört çocuk babası öğretmen verdiği ifadede, öğrencisinin depresyonda olduğunu, yardım etmek için gizli bir şekilde okula soktuğunu ve öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
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Polisin elde ettiği verilere göre, daha önce Lucas'ın öğrenciyi evine bırakma bahanesi ile anne ve babasının evde olmadığı sırada kızla beraber eve girdiği ve iki saat boyunca taciz ettiği ortaya çıktı.
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Emniyet yetkilileri, cinsel taciz ve adam kaçırma suçları ile hakim karşısına çıkacak olan 38 yaşındaki öğretmenin kefaletsiz yargılanmasını talep etti.
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