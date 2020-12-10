0
0
0
0
0
0
0
0

Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Amerika'nın South Hills kasabasında görev yapan evli öğretmen Lucas Sloan Talley, okulun pandemi nedeniyle kapalı olduğu sırada 14 yaşındaki kız öğrencisini çöp konteynerinin içine saklayıp gizlice okula soktuktan sonra cinsel istismarda bulundu. 38 yaşındaki öğretmen skandal olay sonrası tutuklandı.

Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu
10 Aralık 2020 Perşembe 12:02
1
Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Polis yaptığı açıklamada Lucas'ın maillerini kontrol ettiklerini ve birçok kız öğrenciye cinsel içerikli mailler attığını ortaya çıkardıklarını söyledi.

2
Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Dört çocuk babası öğretmen verdiği ifadede, öğrencisinin depresyonda olduğunu, yardım etmek için gizli bir şekilde okula soktuğunu ve öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

3
Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Polisin elde ettiği verilere göre, daha önce Lucas'ın öğrenciyi evine bırakma bahanesi ile anne ve babasının evde olmadığı sırada kızla beraber eve girdiği ve iki saat boyunca taciz ettiği ortaya çıktı.

4
Evli öğretmen, çöp konteynerinde sakladığı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Emniyet yetkilileri, cinsel taciz ve adam kaçırma suçları ile hakim karşısına çıkacak olan 38 yaşındaki öğretmenin kefaletsiz yargılanmasını talep etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber