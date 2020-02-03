Esed rejimi Türk askerine saldırdı! Çok sayıda şehidimiz var

Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 6 şehit, 9 yaralı

Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 4 şehit, 9 yaralı

ŞEHİT SAYIMIZ 6 'YA ÇIKTI!

Son günlerde adını sıkca duyduğumuz o lanet rejim ızdırap yaşatan üzüntüye yasa boğan bu olayda hayata veda eden kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil vatandaşlarımızın başı sağolsun ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan duyuruda şöyle denildi:

Esed rejimi Türk askerine saldırdı! Dün gece saatlerinde 6 şehit, 9 yaralı olduğu bilgisi alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib 'de rejim unsurlarına ait yapılan yoğun topçu atışı sonusunda 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerimizde ağır yaralandığını açıkladı.

''Suriye'nin idlip bölgesinde bölgesinde yok edilmesi amacıyla o yere takviye gönderilen askerlerimize unsurlarımıza, mevcut olacakları bölgelere önceden koordine olmasına rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı sonucunda , 4 kahraman silah arkadaşımız şehit düşmüştür , 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yara almıştır .

Bölgede tespitti yapılan hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla hummalı şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık sağlanmıştır ve hedefler tahrip haline gelmiştir . Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli önlem alınmaktadır .

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki hain saldırı sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’de şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi