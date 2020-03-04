Esad 'Dan Şaırtıcı Hamle !

Esad Türkiye'ye karşı geri hamle yaptı! Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır darbeler alan Esad, Erdoğan - Putin görüşmesi öncesi sıcak mesajlar verdi.

Esad 'Dan Şaşırtıcı Hamle !

Esad Türkiye'ye karşı geri hamle yaptı! Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır darbeler alan Esad, Erdoğan - Putin görüşmesi öncesi sıcak mesajlar verdi.

Bölgede sivil halkı korumak Kollamak ve ateşkes olabilmesi refah sağlanabilmesi adına Türk askerinin mücadelesi devam ederken , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart tarihi perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile bir görüşme yapılacağının altını çizdi ve Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır darbeler alan Esad, bir takım mesajlar iletti;.

Erdoğan ve Putin arasında yapılacak görüşmenin içeriği anlaşılırken Esad, Rus televizyonu olan Rossiya 24'e bahar kalkanı harekatı ve türkiye konusunda açıklamalar da bulundu.

Çok çarpıcı bir noktaya değinen Esad; "Tabii ki biz Türklerden bahsederken kardeş halk gibi görüyor aksediyoruz . Şimdi Türk vatandaşına soruyorum; Suriye'yle derdiniz ne?" diye soru yöneltti.

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