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Ermenistan ordusu çocuk askerleri kullanıyor

Ermenistan ordusu çocuk askerleri kullanıyor Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri cepheye süren Ermenistan, bir savaş suçuna daha imza attı.

Ermenistan ordusu çocuk askerleri kullanıyor
25 Ekim 2020 Pazar 13:58

Ermenistan ordusu çocuk askerleri kullanıyor

  Ermenistan ordusu çocuk askerleri kullanıyor  Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri cepheye süren Ermenistan, bir savaş suçuna daha imza attı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarına devam ediyor.

Hain saldırılarıyla masum sivilleri hedef alan Ermenistan ise skandal bir tutum sergiliyor.

ÇOCUKLARI CEPHEYE SÜRDÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medya üzerinden, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı.

"İNSAN HAKLARI VE SAVAŞ SUÇU"

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

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