Ermenistan ordusu çocuk askerleri kullanıyor

Aydın'da Gedik ailesi tarafından konuşlandırılan arılar, kovanlarının içerisine 'Allah, Hasbinallah' gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyor. İlk defa böylesine ilginç arı hareketleri ile karşılaştıklarını belirten Aydınlı arıcılar, tabiatta hissiyatı en güçlü canlı olarak bilinen arıların bu durumunun kıyamet alameti olduğuna inanıyor.