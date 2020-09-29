Ermenistan'da Erkeklerin Ülke dışına Kaçışları Yasaklandı Ermenistan'da erkeklerin ülke dışına çıkması kısıtlandı Ermenistan’da, ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.

Ermenistan'da Erkeklerin Ülke dışına Kaçışları Yasaklandı

Ermenistan'da Erkeklerin Ülke dışına Kaçışları Yasaklandı Ermenistan'da erkeklerin ülke dışına çıkması kısıtlandı Ermenistan’da, ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı işgalci ve saldırgan tutumlarını yeniden alevlendirdi .

Ermeni ordusu, geçtiğimiz haftalar içerisinde Azeri sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu çok sayıda Azerbaycanlı öldürüldü ve kalan azerilerin de, karşı saldırıya başladı.

Dağlık Karabağ'da teyakkuza geçen Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı. Ağır tahribat alan Ermeni kuvvetleri cepheden kaçmaya başladı.bu durum neticesindede ülkeden 18-55 Yaş aralığı için yurt dışına çıkma yasağıda başlamış oldu

Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteği ile ilerlemesi sonrası ülke içinde de hareketlilik yaşandı. Çatışmaların başlamasıyla birlikte askere alınma korkusu yaşayan Ermeni erkekler, ülkeyi terk etmeye başladı. Ermenistan hükümeti ise bu konuda tedbir aldı.

Ermenistan'da Sivil Havacılık Komitesi'ne atıfta bulunarak yayınlanan habere göre, ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi.

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