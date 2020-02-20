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Erdoğan’dan Şok İdlib harekatı açıklaması: An meselesi

Erdoğan’dan Şok İdlib harekatı açıklaması: An meselesi

Erdoğan’dan Şok İdlib harekatı açıklaması: An meselesi
20 Şubat 2020 Perşembe 13:02

Erdoğan’dan Şok  İdlib harekatı açıklaması: An meselesi

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye'nin İdlib bölgeinden yönelik askeri operasyonunun sinyalinde bulundu. Türkiye ile Rusya ekipleri içerisindeki mülakatlarda sonuca ulaşıldı, AKP ekip toplantı kapsamında  söz alan Erdoğan, Silahlı kuvvetlerin 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları oluşmadan önce defalarca paylaştığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajıyla İdlib harekatına bir kez daha değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa zaman içinde Suriye rejim güçlerinin gerçekleştirmiş olduğu saldırıda 13 şehit verdiğimiz İdlib’e askeri operasyonun “eli kulağında” beklediğine değindi.

yaşanan kriz ile alakalı Türk ve Rus heyetlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan görüşmeler için sonuç alınamaz iken , Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son ikazlarımızda bulunuyoruz” diyerek şöyle  dedi:

* Bu güne kadar maalesef arzu ettiğimiz sonuca varamadık . Masada bizim istediğimiz yerin çok ilerisinde olunduğu çok doğrudur. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlıkta bulunmuş olup . ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ uyarılarını sürdürüyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir. her zaman olabilir bunu unutmasınlar.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #idlib
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