Erdoğan İdlib Zirvesi İçin Tarihini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Putin, Merkel ve Macron'la 5 Mart'ta tekrar bir arada olacaklarını ve İdlib konusunu tekrar bi gözden geçireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birçok etkinlikle dahil olmak üzere İzmir'e ulaştı. İzmir Kınık 'ta millete seslenen buradan Bergama ilçesine yolculuk etmişti.

Bölgeye yapılan yatırların yanı sıra , uluslararası gündem alakaları konulara da açıkladı.

5 MART'TA BU KONULARI KONUŞACAĞIZ"

İdlib konusunda Afrin kadar mühim bir hal olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı , " İdlib, Barış Pınarı Harekat yeri kadar mühimdir. Putin'e doğruca anlattım . Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da konu hakkında açıklamalarda bulundu . 5 Mart tarihi ile tekrar buluşacağız geleceğiz ve bu konuları gözden geçirerek en doğru karara varacağız ." açıklamaları yaptı.

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