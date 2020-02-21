Erdoğan İdlib'deki Durumu Savaş Başladı Olarak Değerlendirdi.

Erdoğan İdlib'deki Durumu Savaş Başladı Olarak Değerlendirdi

Son zamanlarda İdlib'de 150 rejim askerinin öldürüldüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı bir savaşın ortasındayız diye açıkladı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin sivillere bombalı saldırı gerçekleştirmesi Türkiye düğmeye basmıştı.

Bölgede Rusya'nın gücü faydasında Türk askerlerini hedef te tutması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, o yere destek ekiplerini ve hazırlıklarını tam gaz ile sürdürdü.

İdlib'de gerçekleşmiş olan bu hal sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, son haller ile alakalı ilgili mühim açıklamalar dile getirdi.

"BEN BUNA SAVAŞ DİYEBİLİRİM"

LİBYA'DAKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya dair ise, şunları anlattı:

"Hafter meşru isimlerden değildir. Hafter, bizim için bir muhatap olmamaktadır. Hafter orada bir maaşlı çalışan , meşru insan değil ki , illegal, gayrimeşru. Orada meşru olante lider Sarrac'dır. Biz hep Sarrac ile görüşme yaptık . Batı Sarrac'ı davet ettiği bölgeye Hafter'i de çağırdık . Biz Suriye halkının daveti üzerine orada olmuşsak Libya'da da 500 seneye dayalı kardeşliğimiz var onların çağırısı üzerine askeri eğitim güvenlik anlaşmamızı gerçekleştirdik onun üzerine de orada bulunduk ."

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