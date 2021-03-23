Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü

Amerika Boston'da 18 yaşındaki Alyssa, kocası ile peri masallarını andıran bir düğün yapmaya planladı. Düğünde her şey güzel giderken bir anda gelin Alyssa'nın kuzeni Diamond ve damadın halası Mellie arasında kavga çıktı. Kanlar içinde kalan kadınların kavganın şiddetiyle elbiseleri açıldı.