Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Soyup dizdiler, sonra da...

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu görüntüler olay yarattı. Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentinde çekilen bu fotoğraflar dünyayı şoka soktu. El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerinİ.. Detaylar Haberde..

Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador’daki bir hapishanede çekilen ve Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu fotoğraflar tam anlamıyla herkesi şoke etti.



Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekilen bu görüntüler, Reuters tarafından az önce servis edildi.



El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerini barındıran hapishanede, 24 saat hücre cezası emri verdi. Nayib Bukele, çete liderlerinin parmaklıklar ardından cinayet emri verdiklerine dair korkuların artması üzerine, mahkumların hücre hapsine alınacağını söyledi. Devlet Başkanı Bukele, polisin cinayetleri soruştururken 'maksimum acil durum' önlemlerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.





Bukele geçen yıl Haziran ayında göreve başladığından bu yana, ülkede işlenen en yüksek tek günlük cinayet sayısı oldu. Bukele, Twitter'da paylaştığı mesajda şöyle yazdı: "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek.”



El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, 25 Ekim 2019 günü ülkede hiç cinayet işlenmemesiyle sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaşmış ve tüm dünyada gündem yaratmıştı. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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