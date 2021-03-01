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Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu

Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında ayağına jilet bağlanmış horoz, sahibini kasığından yaraladı. Aşırı kan kaybeden şahıs, hastanede yaşamını yitirdi.

Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu
01 Mart 2021 Pazartesi 11:58

Polis yetkilisi B. Jeevan, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü sırasında ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken sahibini yaraladığını bildirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Jeevan, jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.

HOROZ DÖVÜŞÜNÜN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.

Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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