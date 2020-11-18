Donald Trump'ın ekibi, Pensilvanya'da açtığı davayı kaybetti Seçimlerde usülsüzlük iddiasıyla dava açan Başkan Trump'ın ekibi, istediği sonucu alamadı.

Donald Trump'ın ekibi, Pensilvanya'da açtığı davayı kaybetti

Donald Trump'ın ekibi, Pensilvanya'da açtığı davayı kaybetti Seçimlerde usülsüzlük iddiasıyla dava açan Başkan Trump'ın ekibi, istediği sonucu alamadı.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen 59. başkanlık seçimlerine ilişkin sonuçların belli olmasıyla birlikte seçimlerde hile yapıldığını savunan Başkan Donald Trump, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Trump ekibinin Cumhuriyetçi gözlemcilerin "hukuk dışı" bir biçimde Philadelphia kentindeki oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle açtığı davayı görüştü.

2'YE KARŞI 5 OY

Mahkeme, 2'ye karşı 5 oy ile aldığı karar ile gözlemcilerin Philadelphia'da nerede duracaklarına ilişkin kesin bir kural olmadığını ve bu kuralların bölgelerin kendi inisiyatifinde olduğuna hükmetti.

DAVAYI KAYBETTİLER

Alınan bu karar ile Trump'ın seçim kampanya ekibi, kendileri için büyük önem arz eden bu davayı kaybetmiş oldu.

"ASIL KAZANAN BENİM"

Başkanlık seçimlerinden, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.