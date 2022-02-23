Dmitro Kuleba: Karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katıldı.

Kuleba burada katılımcılara hitap etti.

Rusya ile yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukraynalı Bakan, son duruma ilişkin bilgiler verdi.

"KARŞI SALDIRIYA GEÇMEYECEĞİZ"

Rusya'nın adımlarına karşı kendi tutumlarını belirten Kuleba yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

Kuleba, "Donbas'ta karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz. Ukrayna, Donbass’da herhangi askeri eylem planlamıyor" dedi.

"RUSYA ULUSLARARASI BARIŞI TEHDİT ETMEKTEDİR"

Kuleba'nın konuşmasından satır başları:

"Rusyanın iddiaları absürtlük seviyesindedir. Ukrayna hiç kimseyi tehdit etmemiş hiç kimseye saldırmamıştır.

Ukrayna hiç bir zaman Donbas'ta askeri bir şey planlamamıştır ve planlamayacaktır. Böyle iddialarla temel mantık ilkeleri ihlal edilmektedir.

Ukrayna'nın aldığı destek kendi savunma sistemini güçlendirmek içindir.

Rusya'nın ifadeleri Ukrayna'yı tehdit etmenin ötesine geçmektedir. Rusya uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir.

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA EN BÜYÜK TEHLİKE"

İkinci dünya savaşından beri en büyük tehditle karşı karşıyayız. Rusya’nın Donbas’la ilgili iddiaları asılsızdır. Donbas’la ilgili bir sabotaj planımız olmadı. Putin Ukrayna’nın egemenlik hakkını ihlal etmiştir.

Şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse bu krizden kaçamaz. Putin Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse sizin hükümetleriniz ve halklarınızda bizim gibi acı sonuçlarla yüzleşecektir. O yüzden Rusya'yı durdurmalıyız. Çünkü Putin'in kendi başına durmayacağı açıktır.

"RUSYA'YI DURDURABİLMEMİZ İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

BM şu an kararlı eylemlere geçme ve Putin'e karşı gücünü kullanma yolunu seçerse Rusya'nın duracağını düşünüyorum.

Ukrayna uluslararası topluluktan kararlı ve orantılı eylemler beklemektedir. Sadece kınama yeterli değil.

Şu an Rusya'yı durdurabilmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Diplomasiye ihtiyacımız var. Hala diplomasi için zamanımız var.

Rusya sınırımıza daha fazla asker konuşladı. Şu anda 150 binden fazla askerin sınırda olduğunu görüyoruz.

Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Ukrayna'nın deniz çıkışını bloke etmek istiyorlar. Bu da uluslararası hukukun ihlali.

Rus işgal güçlerinin Ukrayna bölgelerini ve sivil alt yapıları bombalamalarının artığını görüyoruz. Bir anaokulu bombalandı. Bu korkunç bir örnek.

Uluslararası diplomasi ilkeleri Rusya'nın saldırganlığını durdurmalıdır. - Kırım Tatarlarının durumunu takip ediyoruz. 2014'ten beri binlerce Ukraynalı Kırım'ı terketmek zorunda kaldı."