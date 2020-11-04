Deutsche Welle'den ABD seçimlerinde Erdoğan paylaşımı ABD seçimleri sürerken Alman Deutsche Welle, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden paylaşımda bulundu.

Deutsche Welle'den ABD seçimlerinde Erdoğan paylaşımı

Deutsche Welle'den ABD seçimlerinde Erdoğan paylaşımı ABD seçimleri sürerken Alman Deutsche Welle, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden paylaşımda bulundu

BD, tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşıyor.

Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki mücadele, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

BİDEN, TÜRKİYE VE ERDOĞAN KARŞITLIĞINI İFŞA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye politikası, eski dönemlere nazaran biraz daha ılımlı olsa da Demokrat aday Joe Biden'ın giderek belirginleşen Türkiye karşıtlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de devam etti.

Hatta daha da ileri giderek, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak bir şekilde Erdoğan'ı "düşürmeyi" açıkça ifade eden Biden'ın, seçimi kazanırsa Türkiye'ye nasıl bir yaklaşımı olacağı merak ediliyor.

DEUTSCHE WELLE'DEN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Haber politikasını yer yer Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran Alman Deutsche Welle, Türkçe sitesinin sosyal medya paylaşımında da ABD seçimleri üzerinden Erdoğan vurgusu yaptı.

Söz konusu paylaşımda, "ABD seçimlerini ister Trump isterse Biden kazansın, Erdoğan'ın zor tercihlerle karşı karşıya kalması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.