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Cumhurbaşkanı Şok Bir Karar Açıkladı , Rusya ile ortak devriye iptal !!!

Cumhurbaşkanı Şok Bir Karar Açıkladı , Rusya ile ortak devriye iptal !!!

Cumhurbaşkanı Şok Bir Karar Açıkladı , Rusya ile ortak devriye iptal !!!
03 Şubat 2020 Pazartesi 14:05

Cumhurbaşkanı Şok Bir Karar Açıkladı , Rusya ile ortak devriye iptal !!!

Suriye toprakları içerisinde milyonlarca cana kıyıp  bir o kadarını da yerinden yurdundan gönderen Esad rejimi, senelerdir ap açık bir biçimde Rusya'nın vermiş olduğu güç ve takviye ile ayakta .

Rusya destekli bu rejim  rejim, İdlib bölgesinde Türk askerlerini hedef alarak  hain ve alçakca  yeni bir saldırıda bulundu

6 askerimizin şehit olduğu o hain olayın bitiminden Türkiye ile Rusya ilişki durumunuda çok fazla gerdi.

ORTAK DEVRİYE DİYE BİRŞEY  YOK!

Cumhurbaşkanı Şu sözleri ile açıklamalarına başladı, "Özellikle Rus yetkili kişi ve kurumlarda 'Burada  karşımızdaki muattap kesinlikle siz değilsiniz, tamamıyla esad rejimi , bizim önümüzü kesmeyin yolumuza çıkmayan bu şekildeki gibi bir halde söz konusu olmasın." sözleriyle uyarısını net bir şekilde dile getirdi .

Bu açıklamanın sonrasında Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ortak devriyesi durumuda tamamen sonlandı .


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Cumhurbaşkanı Şok Bir Karar Açıkladı #Rusya ile ortak devriye iptal !!! #Suriye #esad
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