Cumhurbaşkanı Şok Bir Karar Açıkladı , Rusya ile ortak devriye iptal !!!

Cumhurbaşkanı Şok Bir Karar Açıkladı , Rusya ile ortak devriye iptal !!!

Suriye toprakları içerisinde milyonlarca cana kıyıp bir o kadarını da yerinden yurdundan gönderen Esad rejimi, senelerdir ap açık bir biçimde Rusya'nın vermiş olduğu güç ve takviye ile ayakta .

Rusya destekli bu rejim rejim, İdlib bölgesinde Türk askerlerini hedef alarak hain ve alçakca yeni bir saldırıda bulundu

6 askerimizin şehit olduğu o hain olayın bitiminden Türkiye ile Rusya ilişki durumunuda çok fazla gerdi.

ORTAK DEVRİYE DİYE BİRŞEY YOK!

Cumhurbaşkanı Şu sözleri ile açıklamalarına başladı, "Özellikle Rus yetkili kişi ve kurumlarda 'Burada karşımızdaki muattap kesinlikle siz değilsiniz, tamamıyla esad rejimi , bizim önümüzü kesmeyin yolumuza çıkmayan bu şekildeki gibi bir halde söz konusu olmasın." sözleriyle uyarısını net bir şekilde dile getirdi .

Bu açıklamanın sonrasında Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki ortak devriyesi durumuda tamamen sonlandı .