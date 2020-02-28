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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
28 Şubat 2020 Cuma 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

28 Şubat Tarihi Öğlen saatleri itibari ile bir görüşme gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Erdoğan ile Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğinr değindi . , İdlip'teki anlaşmanın nasıl bir yol ile takipte kalınacağının   uzun uzun görüşüldüğünü anlattı.

Rusya daha önce yaşana süreçte masaya bile oturmayıdahil  kabul etmemiştir bizleri yarı yolda bırakmıştır Rusya güvenilir ve dürüst olmadı olmayacaktır da

Görüşmeye konusunda şuana kadar hiç bir bilgi aktarımı yapamayız dedi Türkiye'den de şuana kadar  resmi bir duyuru olmadı

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AYRINTILAR GELİYOR..


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Putin ile görüştü #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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