Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan Devlet Başkanı ile ortak açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ile yapılan anlaşma sonrası yaptığı açıklamasında "Sudan'ın hak ettiği konuma geleceğinden inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

İki lider törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Sudan Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jibril İbrahim tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" ile "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin tarafından imzalandı.

"Anadolu Ajansı (AA) ile Sudan Haber Ajansı (SUNA) Arasında İşbirliği Anlaşması" da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Mohamed Abdalla Altoum tarafından imza altına alındı.

"Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanının 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından imzalandı.