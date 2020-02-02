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Corona Virüs Can Almaya Devam ediyor Şuan Türkiye'ye Sıcradığı Öğrenildi

Corona Virüs Can Almaya Devam ediyor Şuan Türkiye'ye Sıcradığı Öğrenildi

Corona Virüs Can Almaya Devam ediyor Şuan Türkiye'ye Sıcradığı Öğrenildi
02 Şubat 2020 Pazar 18:19

 Corana Virüs Can Almaya Devam ediyor Şuan Türkiye'ye Sıcradığı Öğrenildi

 Lider Abeyasinghe, konuşmasında , geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısı gibi yakınmalar ile  doktora başvuran ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin yurttaşı hayatını kaybettiğini duyuruldu.

O ülkede yaşanan  koronavirüsten ölen bir  vatandaşın , Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu duyuruldu.

 Bu virüs te ilk kez bulunduğu ülke dışında dışında ilk kez başka bir ülkede can aldı. Filipinler’de Corona teşhisi konulan bir hasta yaşamını yitirdi. Öte yandan Çin’den gelen malların satışının yapıldığı bir pazarda görev yapan bir hasta İstanbul Arnavutköy’de Corona şüphesiyle karantina altına alınmıştı. Peki, hastalıkla alakalı son durum ne? İşte, son dakika Corona virüsü haberleri ve katil virüsle ilgili merak uyandıranlar…

CORONA VİRÜSÜ BULAŞTIĞINA DAİR  BELİRTİLER;

Virüs ilk olarak normal gribal enfeksiyon yani üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzemektedir . Kesin sonuçlar ise test yapılımının ardından  sonra ortaya çıkıyor. Corona’nın bazı belirtileri şu şekilde;


  • Ateş

  • Öksürük

  • Baş ağrısı

  • İshal

  • Kusma
  • Yukarıdaki belirtilerin biri veya bir kaçı sizdede varsa hekime başvurarak gerekli tetkitleri yaptırmanız tavsiye edilir

Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Corona
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