Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu

Arkadaş grubu, Güney Afrika'nın Doğu Cape bölgesindeki Kareedouw kasabasında ıssız bir çiftlikteki otelde konaklıyordu. Gece saatlerinde nişanlı çift, küçük oteldeki odalarına çekildi. Kasabaya yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Kliphuis Guesthouse adlı otelde konaklayan grup, sabah olduğunda arkadaşları Jean Vosloo ve Mari Hoon'un odalarından çıkmadığını fark etti.

BEDENLERİNDE YARA İZİ BULUNMADI

Merakla odanın kapısını açan arkadaşları, genç çiftin banyoda çırılçıplak halde ve yerde hareketsiz yatarken buldu. Şoka uğrayan arkadaşları, hemen acil servis ve polisi aradılar. Olay yerine gelen polis, genç çiftin bedeninde hiçbir yara veya darbe izine rastlamadı.

OTOPSİDEKİ KARBONMONOKSİT GERÇEĞİ

Adli Tıp'ta gerçekleşen otopside ise, fazlasıyla şaşırtıcı bir sonuç bulundu. Doktorlar, otopside Jean Vosloo ve Mari Hoon'un vücutlarında karbonmonoksit olduğunu belirledi. Yapılan incelemede zehrin, kandaki seviyenin yüzde 70'in üzerinde olduğu ortaya çıktı.

ÇÜRÜK BORULARDAN SIZAN GAZ ZEHİRLEMİŞ OLABİLİR

'Sessiz ölüm' olarak da bilinen karbonmonoksitin yaşamını yitiren çiftin vücuduna nasıl girdiğini araştıran polis, otel sahibi Kevin Pretorius'dan şüphelendi. Soruşturmada tutuklanan 47 yaşındaki otel sahibi Pretorius, cinayetle suçlanıyor. Yerel medyadaki haberlerde, oteldeki çürük borulardan sızan gazın genç çifti zehirlediği belirtiliyor.