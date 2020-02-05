Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede Yetersizis!!

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersizis!!

Çin başkanı, Ülkenini yarısından fazla vatandaş'ın ölümüne sebep olan ve ilk vakası geçen yılın son gününde ortaya çıkan coronavirüs ile savaş konusunda yeterli değiliz itiraf ında bulundu.

Çin Devlet Lideri Jinping'in önderlik yaptığı Politbüro Daimi Komitesi, bölgede acil durum yönetiminde iyileştirilmeler yapılacağını bildirdi.

Daimi Komitesi, her türlü hayvanın satışının yapıldığı pazarların sıkı bir biçimde denetim altına alınmasını kararlaştırdı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI HAYVAN PAZARI VE TÜKETİLEN GIDALAR

"2019-nCoV" olarak bilinen yeni tip virüsün kökeninin, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'da Huanan deniz ürünleri pazarındaki "yasa dışı vahşi hayvan ticareti"ne kaynaklı yayıldığı tahmin edilmekte.

20 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

Çin önderi , "acilen" hastane maskesi, koruyucu kıyafet ve gözlük gibi tıbbi malzemelere ihtiyaç olduğunu açıklamıştı .

Ülkede 20 binden fazla kişide virüs görüldüğü belirtiliyor. buna kıyasla virüs kaynaklı tedavisi devam eden ölen insan sayısıda çok arttı

HÜKÜMET, SALGINI GİZLİ TUTUYOR !

Çin Milleti salgının önünde aldığı önlemler, eleştiri konusu oldu.

yetkili kişiler , salgının başında, yeni tip koronavirüsün tehlike seviyesini, hatta bazı hastalıklarda virüsü gizleyerek tutum gösteriyor.

SALGIN KONUSUNDA BİLGİ VEREN TEDBİRLİ DAVRANAN DOKTORA "İFTİRACI" DİYE İTAM ETTİLER

İlk olarak salgının başkentinde geçen sene meslektaşlarını uyarmaya çalışan bir hekim, polis ler "yalan iddialar ortaya atmakla" suçlanmıştı.

Vuhan kentinin bulunduğu Hubei bölgesinde seyahat etmek konusunda kısıt , ancak ocak ayında getirilmişti.