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Çin, uzaktan algılama uydularını uzaya gönderdi

Çin, uzaktan algılama uydularını uzaya gönderdi Çin, yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip Yaogan-31 serisi 3 adet uyduyu uzaya fırlattı.

Çin, uzaktan algılama uydularını uzaya gönderdi
29 Ocak 2021 Cuma 12:46

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Xinhua ajansının haberine göre, 3 adet "Yaogan-31" uydusundan oluşan ve bu serideki 2. grup olduğu belirtilen uydular, ülkenin Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatma işleminin ardından uydular, önceden planlanan yörüngelerine başarıyla yerleşti. Söz konusu uydular, elektromanyetik çevre gözlem ve bazı teknolojilerin testi için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 359. görevi olarak kayıtlara geçti. Çin, ilk Yaogan-31 uydu grubunu 2018’de uzaya göndermişti.

Çin, uzaktan algılama uydularını uzaya gönderdi #1

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Uydular bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırması, mahsul verimi tahmini ve afetlerin erkenden bilinmesi ve etkilerinin azaltılması için kullanılacak.

Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığına da inanılıyor.

Seriye ait bir başka uydu, 22 Mayıs 2019 tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, ancak meydana gelen arıza nedeniyle uydu birkaç dakika sonra kaybolmuştu

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