Koronavirüsün ana vatanı covid-19 un il görüldüğü yer olarak bilinen ve Tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde ağır durumda koronavirüs hastası kalmadığı açıklandı, Çinde Koronavirüs bitti mi?, Çin Koronayı yenemeyi nasıl başardı?, Çin vaka sayını saklıyor mu?, Korona virüs vaka sayısını gizleyen ülkeler var mı? İşte Tüm Soruların cevabı haberimizde

Çin'den Umutlandıran Açıklama! Vuhan'da ağır korona hastası kalmadı Koronavirüsün ana vatanı covid-19 un il görüldüğü yer olarak bilinen ve Tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde ağır durumda koronavirüs hastası kalmadığı açıklandı, Çinde Koronavirüs bitti mi?, Çin Koronayı yenemeyi nasıl başardı?, Çin vaka sayını saklıyor mu?, Korona virüs vaka sayısını gizleyen ülkeler var mı? İşte Tüm Soruların cevabı haberimizde Dünya genelinde 3 milyona yakın insanı etkileyen ve 200 bine yakın insanın da ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde hayat normale dönüyor. Çinli yetkililerin açıklamalarına göre, şehirde tedavi altında olan son ağır korona hastası da taburcu edildi. "SON AĞIR VAKA İYİLEŞTİ" Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, bugün basın brifinginde, “Vuhan’da, koronavirüs hastalığı ağır seyreden son hasta iyileştirildi ve şu an itibariyle kentte böyle hastaların sayısı sıfıra eşit” ifadesini kullandı. 47 KORONA HASTASI KALDI Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, halihazırda bölge hastanelerinde 47 koronavirüs hastası kaldı. Bununla birlikte bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmedi. Vuhan’da, koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana 50 binden fazla vaka tespit edilmişti. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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