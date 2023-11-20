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Çin'den dünyaya "Gazze" mesajı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli

Çin'den dünyaya "Gazze" mesajı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli

Çin'den dünyaya "Gazze" mesajı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli
Admin
Admin
20 Kasım 2023 Pazartesi 11:03

İsrailli yetkililerin Gazze'ye nükleer atılması yönündeki açıklamalarına verdiği tepkiyle ses getiren Çin'den dikkat çeken bir mesaj daha geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı" dedi.

Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'den art arda yükselen nükleer bomba tehditlerine yönelik restiyle dikkat çeken Çin'de Dışişleri Bakanı Vang "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı" çağrısında bulundu.

ÇİN'DEN İSRAİL'E NÜKLEER RESTİ GELMİŞTİ

İsrailli bazı yetkililerin Gazze Şeridi'ne nükleer atılması yönündeki çağrılarına tepki gösteren Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, bu tür açıklamalar karşısında şok olduğunu ve endişelerini dile getirdiğinin altını çizmişti.

"SON DERECE SORUMSUZCA VE RAHATSIZ EDİCİ"

Geng bu hususa ilişkin şu ifadelere yer verdi; "Bu tür açıklamalar evrensel olarak kınanmalıdır ve son derece sorumsuzca ve rahatsız edicidir. Bu tür açıklamalar, nükleer bir savaşın kazanılamayacağı yönündeki uluslararası fikir birliğine ters düşmekte, nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu bölgesi kurulmasına yönelik uluslararası ruha ters düşmekte ve gerilimin azaltılması, çatışmaların durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çağrılara karşı çıkmaktadır."

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN DÜNYAYA "GAZZE" MESAJI

Geng'in İsrail'e yönelik nükleer resti kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Dışişleri Bakanı Vang'dan dünyaya dikkat çeken bir "Gazze" mesajı geldi.

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