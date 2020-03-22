Çin'deki Korona virüsüyle ilgili kan donduran sözler! Bildiğiniz her şeyi unutun...

Çin Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, koronavirüsün kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında olduğunu ve hiçbir belirti göstermeyeceği bu süreçte de insandan insana bulaşıcı etkisinin olduğunu söyledi. Xiaowei, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada birçok ülkeyi etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne yol açarak yayılmaya devam eden yeni koronavirüse ilişkin basın açıklaması yaptı.





VİRÜS HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanı Ma Xiaowei, koronavirüs salgının yayılışının hızlanmasının ve salgının devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. Xiaowei'in "kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında değiştiği ve bu süreçte de insandan insana bulaştığını" üstüne basarak söyledi yayılmasını önlemeye karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılacağını ifade ederek ve yeni koronavirüs, bu yönüyle bir önceki koronavirüs SARS'tan ayrılıyor. dedi



ÇİNLİ HEMŞİREDEN DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER!



Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Wuhan'da bir hastanede görev yapan hemşirenin çektiği video, dünyada adeta bir şok etkisi yarattı.



Wuhan'da bir hastanede görev yapan Çin'li hemşire yaptığı açıklamada, ''Şu anda, Wuhan'ı da içine alan Hubei eyaletinde ve tüm Çin'de koronavirüs bulaşan insan sayısı 90 bin. Bu videoyu izleyenlerin dışarı çıkmamalarını söyleyebilirim. Hükümetin ne dediği umrumuzda değil. Sosyal medya aracılığıyla size gerçeği söyleyeceğim. Lütfen Wuhan'a maske, gözlük ve kıyafetler bağışlayın. Lütfen bize yardım edin." ifadelerini kullandı. Olayın büyüklüğünün Çin Hükümet yetkilileri tarafından üstünü kapattığını belirtti. Tüm Dünyada çoğu kişinin öenmsemediği Bu durum sonrasında bu açıklama ile virüsün en kadar etkili olduğunu ve son derece hızlı bir şekilde hala bulaşmaya Devam ettiğini Gözler Önüne Serdi.

Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız!

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