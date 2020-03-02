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Çin'de koronavirüs İle mücadeleye karşı ilk idam kararı

Çin'de koronavirüs İle mücadeleye karşı ilk idam kararı Alındı Her Geçen Gün Can Alan (kovid-19) Korona Türkiyeyi çepe çevre Sarmış Halde

Çin'de koronavirüs İle mücadeleye karşı ilk idam kararı
02 Mart 2020 Pazartesi 18:36

Çin'de koronavirüs İle mücadeleye karşı ilk idam kararı

Çin'de koronavirüs İle mücadeleye karşı ilk idam kararı Alındı Her Geçen Gün Can Alan (kovid-19) Korona Türkiyeyi çepe çevre Sarmış Halde

 Suriye Basın haberince , Yünnan bölgesinde ait olan Honghı ve Yi Özerk İli'nde köyler arasına barikat yapılarak Kovid-19'un çoğalmasını önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleşti.

Bu çalışmalar gerçekleşen 6 Şubat'ta kapatılan bir yoldan arabasıyla izinsiz geçmek için harekete geçen Ma Cienguo isimli kişi, kendisine engel olmaya çalışan çalışan yerel yetkililerden Li Guomin ve Cang Guicou'u bıçaklayarak imha etti.

Honghı ve Yi Özerk İli Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ma,idam  edilmesi öngörüldü.

Çin'de Koivd-19'un yayılmasını önlemek adına  bazı mahalle veya semtler içerisinde kurulan barikatlara halkın çogunlukla tepki gösterdiğine ilişkin görüntüler, ülkenin sosyal medya platformlarına manşet oldu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #corona virüs #Çinde koronavirüs İle mücadeleye karşı ilk idam kararı
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