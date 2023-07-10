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Çin'de anaokuluna suikast girişimi! 3'ü çocuk 6 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Çin'de anaokuluna suikast girişimi! 3'ü çocuk 6 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Çin'de anaokuluna suikast girişimi! 3'ü çocuk 6 kişi öldü,1 kişi yaralandı
Admin
Admin
10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:56

Çin'de bir anaokuluna gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 25 yaşındaki saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, saldırının nedeni araştırılıyor.

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.

Şehir yönetimi sözcüsü, AFP Haber ajansına verdiği demeçte, "Kurbanlar arasında bir öğretmen, iki veli ve üç öğrenci var. Bir şüpheli tutuklandı" dedi.

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