Çin'de anaokuluna suikast girişimi! 3'ü çocuk 6 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Çin'de bir anaokuluna gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 25 yaşındaki saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, saldırının nedeni araştırılıyor.

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3'Ü ÇOCUK

BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.

İKİ VELİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Şehir yönetimi sözcüsü, AFP Haber ajansına verdiği demeçte, "Kurbanlar arasında bir öğretmen, iki veli ve üç öğrenci var. Bir şüpheli tutuklandı" dedi.