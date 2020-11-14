Çin, ABD başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti

Pekin'den yapılan açıklamada, Amerikan halkının tercihine saygı duyulduğu kaydedildi. Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in seçilmesi kutlandı.

Dünyadan ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'a tebrikler gelmeye devam ederken, son mesajın adresi Çin oldu.

Donald Trump döneminde başta ticaret savaşları olmak üzere çeşitli konularda Washington yönetimiyle gerilimli günler geçiren Pekin, Biden'ı tebrik etti.

"AMERİKAN HALKININ TERCİHİNE SAYGILIYIZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz. Bay Biden'ı ve (başkan yardımcılığı için yarışan ortağı) Bayan (Kamala) Harris'i kutluyoruz." ifadesini kullandı.

TEBRİK MESAJININ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD basını, Çin'in açıklamasının Biden'ın Avustralya, Japonya ve Güney Kore ile görüşmesinden 24 saat sonra yapılmasına dikkat çekti.

Washington Post, bu üç ülkenin "Pekin'in artan bölgesel nüfuzunu değişen derecelerde endişeyle izleyen ABD müttefikleri" olduğunu kaydetti.

ÇİN'DEN GEÇ MESAJ

Vang, tebrik açıklamasının neden geç yapıldığına ilişkin yorumda bulunmazken, "sonucun, ABD yasaları ve usullerine göre tasdik edileceğini" kaydetti. Çin ve Rusya, başkan seçilen Biden'ı geçen hafta tebrik etmekten kaçınmıştı.

PEKİN İLE FARKLI BİR YOL İZLEYEBİLİR

Joe Biden'ın, Pekin ile ticaret, teknoloji ve güvenlik konularında yaşanan gerilimlere ilişkin ABD politikasında değişiklik yapması bekleniyor.

Çin hükümetinin, Washington ile Biden yönetimi altında daha sakin ilişkiler konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik sergilediği belirtiliyor.

OCAK 2021'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 290 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.