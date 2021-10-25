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Büyükelçiliklerin geri adımına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk değerlendirme

Büyükelçiliklerin geri adımına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk değerlendirme ABD başta olmak üzere 10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan Osman Kavala açıklamasına geri adım geldi. Büyükelçiliklerin geri adımı, Cumhurbaşkanlığınca olumlu karşılandığı ifade edildi.

Büyükelçiliklerin geri adımına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk değerlendirme
25 Ekim 2021 Pazartesi 19:27

Büyükelçilerin skandal 'Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Büyükelçilerin tutumunun Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

ABD'nin ve bazı ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri atması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

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