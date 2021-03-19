Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı

Brezilya'da 22 yaşındaki bir kadın, sekiz aylık hamile Pamella Ferreira Andrade Martins isimli kadını öldürdükten sonra karnını açıp bebeğini çaldı. Kadının akrabaları, hamile kadını evinin banyosunda kanlar içinde buldu.
Talihsiz kadının bir akrabası, katilin Pamella'yı öldürdükten sonra cansız bedenini banyoya attığını ve banyo kapısını kilitlediğini, bu nedenle kapının kırılarak açıldığını söyledi.
İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki kadın, çaldığı bebeğin ölmesi üzerine hastaneye gitti. Cani kadın, bebeğin kendisine ait olduğunu, bebekle birlikte merdivenden düştükten sonra bebeğin öldüğünü söyledi.
Yapılan testler sonucunda bebeğin kadına ait olmadığı anlaşılınca kadın, Pamella'nın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Polis, kadının cinayet günü Pamella ile görüldüğünü tespit etti. Pamella'nın akrabaları, polise cinayeti işleyen kadının bedeli ne olursa olsun çocuk sahibi olacağını söylediğini anlattı.
Pamella ardında iki yaşında bir erkek çocuğu bıraktı. Bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.