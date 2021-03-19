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Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı

Brezilya'da 22 yaşındaki bir kadın, sekiz aylık hamile Pamella Ferreira Andrade Martins isimli kadını öldürdükten sonra karnını açıp bebeğini çaldı. Kadının akrabaları, hamile kadını evinin banyosunda kanlar içinde buldu.

Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı
19 Mart 2021 Cuma 11:48
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Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı

Talihsiz kadının bir akrabası, katilin Pamella'yı öldürdükten sonra cansız bedenini banyoya attığını ve banyo kapısını kilitlediğini, bu nedenle kapının kırılarak açıldığını söyledi.

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Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı

İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki kadın, çaldığı bebeğin ölmesi üzerine hastaneye gitti. Cani kadın, bebeğin kendisine ait olduğunu, bebekle birlikte merdivenden düştükten sonra bebeğin öldüğünü söyledi.

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Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı

Yapılan testler sonucunda bebeğin kadına ait olmadığı anlaşılınca kadın, Pamella'nın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

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Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı

Polis, kadının cinayet günü Pamella ile görüldüğünü tespit etti. Pamella'nın akrabaları, polise cinayeti işleyen kadının bedeli ne olursa olsun çocuk sahibi olacağını söylediğini anlattı.

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Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı

Pamella ardında iki yaşında bir erkek çocuğu bıraktı. Bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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Bu vahşetin tarifi yok! Sekiz aylık hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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