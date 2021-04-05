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Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde yapılan fotoğraf çekimi ortalığı birbirine kattı. Çıplak fotoğraf çekimi gerçekleştiren 20 model, görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması sonrasında tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışlar nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 11 bin 144 TL para cezası alabileceği belirtiliyor.

Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:34

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Marina bölgesinde bulunan gökdelenlerden birinde çıplak fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLUNCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 20 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçti.

Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı

6 AY HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

The Times'ın haberine göre çekimi yapan ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışları nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 5 bin dirhem (11 bin 144 TL) para cezası alabileceği belirtiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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