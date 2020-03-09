Bin Zayed ile ilgili İsrail'in N12 kanalından virüs Kaptı İddiası Gerçek mi?Bin Zayed ile ilgili İsrail'in N12 kanalından virüs iddiası Doğrumu N12 Kanalındaki İddialar Nelerdir İşte Detayı ...

Bin Zayed ile ilgili İsrail'in N12 kanalından virüs Kaptı İddiası Gerçek mi? Bin Zayed ile ilgili İsrail'in N12 kanalından virüs Kaptı İddiası Gerçek mi?Bin Zayed ile ilgili İsrail'in N12 kanalından virüs iddiası Doğrumu N12 Kanalındaki İddialar Nelerdir İşte Detayı ...

BAE Veliahti Bin Zayed Öğrenildiği üzere Türkiye ile ortasında kötü durumda değil.Bulunulan ilk fırsatta Ülkemize dönük düşmanca savunmalarıyla hatırladığımız Bin Zayed son olarak meydana gelen iddiaya göre iddia sahibi İsrail Kanalı N12’nin iddiasınca koronavirüs hastalığı Kaptı.Ulaşan bilgilere göre virüs testi dahi yapıldı ve ne yazık ki sonucu pozitif çıktı Bu olayın üzerine Saray’da özel bir yer verildi acilen karantinaya alındı. Kimin bulaştırdığına kadar ifşaa oldu.

Karen Ann Caryl isimli Yemenli gazetecinin iddiaları ve anlattığı mevzu da Prens Zayed korona virüsü geçti . Bu virüsü ise ona sarayında iş verdiği Filipinli bir çalışan tarafından geçti.Yaşananların ardından kendisine yakın çevrelerden Ülkemiz ile alakalı düşmanca açıklamalar yapılırsa şaşırmamak lazım . Her zaman söylediğimiz gibi Allah var Gam yok...

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